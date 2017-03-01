Дональд Трамп не хочет слушаться ВТО

Белый дом хочет использовать «все возможные рычаги, чтобы заставить другие страны открыть свои рынки»
Justin Sullivan / Getty Images / AFP
Администрация президента США Дональда Трампа намерена игнорировать любые решения Всемирной торговой организации (ВТО), которые, по ее мнению, угрожают суверенитету страны. Это следует из доклада, который должен быть представлен конгрессу в среду; с ним смогли ознакомиться The Wall Street Journal и Financial Times. При этом Вашингтон хочет решать споры с торговыми партнерами с помощью американского законодательства.