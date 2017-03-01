Дональд Трамп не хочет слушаться ВТО

Администрация президента США Дональда Трампа намерена игнорировать любые решения Всемирной торговой организации (ВТО), которые, по ее мнению, угрожают суверенитету страны. Это следует из доклада, который должен быть представлен конгрессу в среду; с ним смогли ознакомиться The Wall Street Journal и Financial Times. При этом Вашингтон хочет решать споры с торговыми партнерами с помощью американского законодательства.

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