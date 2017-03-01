Мировая экономика

Дональд Трамп не хочет слушаться ВТО

С помощью новой торговой политики он намерен «защитить суверенитет США»
Белый дом хочет использовать «все возможные рычаги, чтобы заставить другие страны открыть свои рынки»
Белый дом хочет использовать «все возможные рычаги, чтобы заставить другие страны открыть свои рынки»
Justin Sullivan / Getty Images / AFP

Администрация президента США Дональда Трампа намерена игнорировать любые решения Всемирной торговой организации (ВТО), которые, по ее мнению, угрожают суверенитету страны. Это следует из доклада, который должен быть представлен конгрессу в среду; с ним смогли ознакомиться The Wall Street Journal и Financial Times. При этом Вашингтон хочет решать споры с торговыми партнерами с помощью американского законодательства.

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