Россия не будет расширять эмбарго против США в ответ на новые санкции

Россия не будет расширять эмбарго против США в ответ на новые санкции. Об этом заявил министр экономического развития Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

По его словам, в этом нет необходимости. «Это такое действие с американской стороны, я бы сказал, конвульсивное, такое механическое. Это может означать все, что угодно. Действительно, может быть приурочено к саммиту, может быть попытка давления на Японию, я не думаю, что это принесло бы какие-то дивиденды экономические тому, кто это устраивает», - пояснил министр.

1 сентября минфин США сообщил о введении санкций в отношении 17 физических лиц и более 100 российских компаний.