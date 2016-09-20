Саудовская Аравия повысила добычу нефти в июле до рекорда

В июле 2016 г. Саудовская Аравия нарастила добычу нефти до рекордного уровня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI). В июле страна добывала 10,673 баррелей в сутки, что на 123 000 барр./сутки больше, чем в июне.

Экспорт саудовской нефти в июле увеличился к июню на 166 000 барр./сутки до 7,622 млн барр./сутки - это максимум для июля с начала мониторинга JODI в 2002 г.

Объем нефти, используемой Эр-Риядом для генерации электричества, сократился в июле на 7 млн барр./сутки до 697 000 барр./сутки, минимума для этого периода года с 2010 г.

Добыча нефти в Иране, по данным JODI, в июле увеличилась до 3,62 млн барр./сутки с 3,61 млн барр./сутки в июне. Экспорт увеличился до 2,015 млн барр./сутки с 2,005 млн барр./сутки.

В Ираке добыча в июле выросла до 4,606 млн барр./сутки с 4,549 млн барр./сутки в июне, экспорт увеличился до 3,202 млн барр./сутки с 3,175 млн барр./сутки.

Добыча нефти в Кувейте в июле осталась на уровне 2,95 млн барр./сутки, экспорт сократился до 2,063 млн барр./сутки с 2,069 млн барр./сутки.