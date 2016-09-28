Минфин намерен дополнительно взыскать с «Газпрома» 170 млрд рублей в 2017 году

За счет НДПИ на газ Минфин в 2017 г. намерен дополнительно взыскать с «Газпрома» 170 млрд руб., сообщил замминистра Илья Трунин. «200 (млрд руб.) – с нефтяников, 170 – с газа», - цитирует его ТАСС. В следующем году министерство, по его словам, не планирует дополнительно повышать налоговую нагрузку на независимых производителей. Ранее сообщалось, что такой вариант возможен.

С нефтяников Минфин предлагает взыскать 200 млрд руб. без учета роста акциза на бензин и дизельное топливо. По словам Трунина, бюджет на 2017 г. уже подразумевает рост цены бензина и дизельного топлива на 1 руб., и в ведомстве не уверены, что на потребителей топлива стоит дополнительно повышать налоговую нагрузку.

По данным «Коммерсанта», на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича обсуждался вариант, при котором часть налоговых изъятий у нефтяного сектора могла быть переложена на потребителей через акцизы на топливо.