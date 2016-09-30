Россия заняла 123-е место в рейтинге качества автодорог

Рейтинг качества дорожной инфраструктуры был представлен в рамках Всемирного экономического форума (WEF). Из доклада следует, что российские дороги по качеству занимают 123-ю строчку в мировом рейтинге. Соседями России в списке оказались такие страны, как Габон (121-е место), Сьерра-Леоне (122-е), Ливан (124-е) и Коста-Рика (125-е).

Лучшими признаны автодороги Объединенных Арабских Эмиратов, на втором месте – Сингапур, замыкает тройку лидеров Гонконг. В число первых также вошли Нидерланды, Япония, Франция, Швейцария, Австрия и Дания.

Дороги худшего качества – на Украине, в Парагвае, Конго и на Мадагаскаре.

В докладе также приводится оценка железнодорожной, портовой и авиационной инфраструктуры. По этим параметрам Россия заняла 25-е, 72-е и 65-е места соответственно.