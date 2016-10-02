Медведев: неиспользуемые земли будут передаваться гражданам под строительство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что разработан механизм передачи неиспользуемых земель гражданам под строительство жилья. Об этом он заявил в программе «Воскресное время» на Первом канале.

«Договорились о том, чтобы, в том числе с использованием новых механизмов, включая институты развития, неиспользуемые земли, пригодные для того, чтобы строить жилье, либо передавать гражданам под строительство, либо каким-то образом вовлекать их в оборот», – отметил премьер.

По словам Медведева, уже проведена инвентаризация земель. Кроме того, добавил премьер, на таких неиспользуемых землях можно строить социальную инфраструктуру.