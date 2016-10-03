Экономика Украины «пошла на поправку» – МВФ

Международный валютный фонд считает, что экономика Украины на данный момент восстанавливается. Об этом говорится в программных документах, подготовленных к сентябрьскому заседанию совета директоров МВФ по Украине.

«Хотя рецессия 2015 г. оказалась более жестокой, чем изначально предполагалось, экономика Украины пошла на поправку», - уверены в МВФ.

В первой половине 2015 г. спад на Украине составил почти 16% «в дополнение к сокращению производства почти на 10% за вторую половину 2014 г.». Но сейчас ситуация меняется. По расчетам МВФ, по итогам 2016 г. будет зафиксирован рост производства на Украине в 1,5%. МВФ при этом также указывает на «критическую зависимость» подобных расчетов от «силы внутреннего спроса».

Инфляция на Украине, по оценкам МВФ, «должна к концу 2016 г. немного ускориться - примерно до 13%, из-за повышения тарифов на газ и тепло».