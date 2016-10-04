МВФ вновь улучшил прогноз по динамике ВВП России в 2016–2017 годах

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону улучшения прогнозы по динамике ВВП России. По данным фонда, в 2016 г. ВВП России сократится на 0,8%, а в 2017 г. вырастет на 1,1%. Об этом говорится в новом прогнозно-аналитическом докладе.

В июле прогноз МВФ был менее оптимистичен: фонд ожидал по итогам текущего года спад экономики на 1,2% и рост ВВП России на 1% в 2017 г.

МВФ улучшает прогнозы по ВВП России с весны 2016 г.

Изучая возможный уровень инфляции, МВФ исходит из того, что в 2016 г. инфляция составит составит 5,9%, а в 2017 г. - 4,9%, что значительно лучше июльских показателей (6,6% и 5,2% соответственно).