Правкомиссия одобрила замораживание накопительной части пенсии на три года

Бюджетная комиссия правительства России одобрила замораживание накопительной части пенсии на ближайшие три года. Об этом заявил руководитель Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

«Тарифы взяты действующие, льготы новые не даем, старые не продлеваем, накопительную морозим на три года», - сказал Дроздов, комментируя основные параметры бюджета фонда на 2017-2019 гг.

«Не индексируем материнский капитал», - добавил он.

По его словам, индексация пенсий и пособий будет проводиться по фактической инфляции за год.