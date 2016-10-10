Улюкаев допустил, что нефтегазовые доходы бюджета превысят прогнозы

Объем нефтегазовых доходов России может быть больше планируемых в бюджетных корректировках из-за более высокой цены на нефть. Как передает ТАСС, это в эфире «России 24» заявил руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Бюджетные корректировки основаны на том, что цена нефти будет $40 за баррель. Сейчас она стоит около $53 и рост около $50. Скорее всего, реальность будет несколько лучше, поэтому объем нефтегазовых доходов может быть больше, чем это планируется», – отметил он.

Раньше министр говорил, что, по одному из прогнозов Минэкономразвития, цена на нефть в ближайшие три года будет расти до $55 за баррель, однако, по базовому прогнозу, она составит $40 за баррель. Банк России также ориентируется на среднегодовую цену нефти около $40 за баррель.