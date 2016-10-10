Силуанов обещал найти деньги на выполнение майских указов

Майские указы президента Владимира Путина являются приоритетными для правительства, в бюджете на них предусмотрены дополнительные деньги, заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает ТАСС. «Конечно, для субъектов Федерации также будет предусмотрена финансовая помощь», – пообещал он. По его словам, на 2017–2019 гг. Минфин предусмотрел 50 млрд руб. на поддержку выполнения регионами майских указов.

Предложения Минфина по перераспределению средств бюджета тоже будут направлены в первую очередь на выполнение указов президента по обеспечению динамики заработной платы работников бюджетной сферы. Как сказал Силуанов, правительство обеспечит эту задачу с финансовой точки зрения.