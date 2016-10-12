Минэкономики не считает добровольную накопительную пенсионную систему альтернативой обязательной

Минэкономразвития поддерживает введение добровольной накопительной системы пенсий, но не считает это пенсионной реформой или альтернативой обязательной накопительной системе. Как передает ТАСС, это руководитель ведомства Алексей Улюкаев сказал каналу «Россия 24».

«Если вы имеете в виду введение вместе с обязательной накопительной пенсионной системой еще одного механизма - добровольной пенсионной системы, то это не альтернатива и не реформа, - сказал министр. - У нас есть несколько разных видов стимулирования добровольных пенсионных накоплений. Это еще один из них. Это хорошее дело, мы всецело это приветствуем, но это не реформа и не эквивалент».

Банк России и Минфин 23 сентября представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений - концепцию «индивидуального пенсионного капитала» (ИПК). Ранее руководитель Минфина Антон Силуанов заявлял, что министерство планирует запустить новую накопительную пенсионную систему с 2018 г. Концепция предусматривает, что ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах за счет добровольных отчислений граждан, при этом размер отчислений не будет ограничен. Предполагается, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из социального взноса, и эти средства будут поступать на счет ИПК автоматически.

В софинансировании смогут участвовать работодатели, получая в этом случае определенные льготы. Граждане, имеющие пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию, смогут перевести их в качестве взноса на счет ИПК.

Планируется, что для работающих граждан, не выразивших в переходный период свое мнение по участию в системе, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться автоматически. При этом в любой момент можно будет приостановить уплату взносов. Таким образом, стратегия накопления будет определяться непосредственно самим гражданином. Все средства ИПК будут собственностью гражданина, в определенных случаях ими можно будет воспользоваться до пенсии.