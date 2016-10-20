Минфин внес законопроект об отмене индексации окладов бюджетников – «Интерфакс»

Министерство финансов подготовило законопроект об отмене обязательной ежегодной индексации по инфляции должностных окладов бюджетников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Да, такой документ существует. В настоящее время он внесен в правительство», – сказал собеседник агентства.

Ранее об этом сообщал РБК. По данным издания, законопроект исключает из множества профильных законов упоминание о ежегодной индексации на величину инфляции должностных окладов судей, полицейских, военных.