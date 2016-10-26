Минтранс прокомментировал возможность введения «Платона» для региональных трасс

Министерство транспорта заявило, что сейчас не разрабатывает законопроекты о введении платы за проезд по региональным трассам. Об этом сообщает ТАСС. «Вопрос является на сегодняшний день открытым. Никаких решительных действий Минтрансом России на данную тему не принимается. В том числе Министерство не разрабатывает законопроекты, направленные на возможность введения системы взимания платы на региональных автомобильных дорогах», - отмечается в сообщении министерства.

Идею внедрить систему взимания платы за проезд по региональным трассам выдвигали регионы для ускорения ремонта и развития таких дорог, объяснил Минтранс. «Тем не менее, прежде чем говорить о возможности введения такой системы в наших субъектах, необходимо посмотреть, как она зарекомендует себя на федеральных трассах в полноценном режиме. Только после этого можно будет делать выводы о необходимости и возможности дальнейшего распространения системы, в том числе в регионах», - считают в ведомстве.

Система «Платон» действует с 15 ноября 2015 г. Изначально предполагалось повысить тариф системы «Платон» с 1 марта 2016 г. до 3,06 руб. за 1 км федеральных трасс, однако позднее было решено отсрочить повышение тарифа до осени и сохранить его на уровне 1,53 руб. Осенью 2016 г. правительство должно определиться, будет ли отменен льготный тариф.