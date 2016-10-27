Импорт крепкого алкоголя рухнул из-за дефицита новых акцизных марок – «Коммерсантъ»

Дефицит акцизных марок нового образца, которые должны были начать действовать с 1 июня, но из-за проволочек стали выдавать лишь в конце лета, фактически обрушил импорт крепкого алкоголя – пишет «Коммерсантъ. В третьем квартале поставки рома пали на 61,4% (до 0,54 млн л), виски - на 41% (до 4,87 млн л), столовых вин — на 25,6% (до 38,74 млн л), игристых — на 13,4% (до 6,54 млн л.), почти вдвое снизился ввоз вермутов и ароматизированных вин — до 2,23 млн л.

«Основная масса компаний только в конце сентября смогла стабильно начать получать новую марку. Поэтому начиная с июля, когда старая марка закончилась, объем поставок стал падать по всем категориям алкоголя»,— пояснил президент виноторговой компании Simple Максим Каширин.

Один из собеседников говорит, что ситуация с марками в меньшей степени затронула международные компании уровня Diageo, Bacardi и Pernod Ricard. «Они закупали больше старой марки для своей продукции и формировали большие стоки, которые помогли им пережить третий квартал без потерь», - рассказал он..