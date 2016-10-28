ВВП США в III квартале 2016 года вырос на 2,9%

По предварительной оценке, ВВП страны в III квартале текущего года вырос на 2,9% сравнительно аналогичного квартала 2015 г. Такие данные опубликовало бюро экономического анализа министерства торговли США.

Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали роста показателя в отчетном периоде на 2,6%.

Во II квартале 2016 г. ВВП США вырос на 1,4%. Данные по III кварталу неполные, будут корректироваться. В пресс-релизе говорится, что вторая и более полная оценка будет дана 29 ноября. «Ускорение темпов роста реального ВВП США в III квартале отражает рост инвестиций, экспорта, снижение расходов государства и органов местной власти», - отмечается в сообщении.