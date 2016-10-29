Регионы в 2017 году получат 30 млрд рублей на дороги

Министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что в бюджете 2017 г. предусмотрено 30 млрд руб. на поддержку регионов по программе безопасные и качественные дороги.

«Вы знаете, по решению президентской комиссии, а этот проект был одобрен президентом, объем финансирования по проекту безопасные и качественные дороги был увеличен до 30 млрд руб. Сейчас проект бюджета внесен в Госдуму», – сказал Соколов.

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта бюджета на 2017-2019 гг.