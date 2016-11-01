В Кремле надеются, что странам ОПЕК удастся договориться о заморозке добычи

Москва надеется, что странам ОПЕК удастся найти консенсус в вопросе о заморозке добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Можно, безусловно, говорить о совпадении позиций подавляющего большинства стран в значительной мере. Работа будет продолжена, и в данном случае, безусловно, мы надеемся на известный консенсус в этой области», - цитирует чиновника «Интерфакс». Он сказал это на брифинге 1 ноября.

31 октября генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил Bloomberg TV, что Россия и другие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, подтвердили свою готовность присоединиться к соглашению по стабилизации добычи. В то же время, по его словам, решения об объемах сокращения добычи странами, не входящими в ОПЕК, пока не принято.