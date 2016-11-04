Горсовет Калининграда решил зарабатывать на названиях остановок

Городской совет Калининграда разрешит сдавать в аренду бизнесу названия остановок общественного транспорта, сообщает «Интерфакс». Представитель мэрии города объяснил, что теперь компания или торговый центр за определенную плату в городской бюджет сможет получить право давать свое название ближайшим остановкам. «В Калининграде насчитывается более 500 таких мест, многие из которых привлекают внимание бизнеса», - отметил он. В мэрию поступают обращения от местных компаний, которые понимают важность такого рекламного хода, добавил собеседник агентства.

Теперь администрации предстоит разработать положение, которое будет регулировать стоимость и срок аренды названия.