Производители продуктов просят отложить повышение тарифов в «Платоне» – «Коммерсантъ»

Российские продовольственные союзы просят правительство отложить повышение тарифов в «Платоне». Как пишет «Коммерсантъ», обращение к вице-премьеру Аркадию Дворковичу подписали в том числе «Русбренд», «Руспродсоюз», Национальный союз производителей молока, Национальная мясная ассоциация. Они обращают внимание, что в системе зарегистрировано не более 650 000 из заявленных ранее 1,5 млн грузовиков, часть перевозчиков саботируют оплату из-за недостаточного контроля, это, по их мнению, создает условия недобросовестной конкуренции. После отмены льготного тарифа число недобросовестных перевозчиков возрастет, средств через «Платон» будет собираться меньше, возрастет нагрузка на добросовестных участников рынка, пишут они. Изменение тарифа может также привести к росту цен на продукты на 3–10%, добавляет газета.

Пресс-секретарь Дворковича Алия Самигуллина отказалась от комментариев.

Минтранс уведомил о постепенном повышении тарифа для дальнобойщиков с льготных 1,53 руб. за 1 км до 3.06 руб. с 1 июня 2017 г.

«По нашим оценкам, рост тарифов на перевозку на 10–20% прибавил к стоимости товаров от 3 до 10%. Разумеется, предполагаемое увеличение тарифов в два раза приведет к аналогичной ситуации», – заявил директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков. В Минтрансе считают, что цены могут вырасти «лишь на доли процента». Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (один из подписантов письма) Илья Ломакин-Румянцев говорит, что сейчас ряд ритейлеров и поставщиков изучают возможность замены крупнотоннажных грузовиков в своих парках на средне- и малотоннажные, которые не подпадают под действие «Платона».