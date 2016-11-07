Все социальные выплаты проиндексируют с 1 февраля – Топилин

С 1 февраля будут проиндексированы все социальные выплаты с учетом инфляции за 2016 г. С таким заявлением выступил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин во время рабочей поездки во Владикавказ.

«С 1 февраля все социальные выплаты, которые финансируются на федеральном уровне, будут переведены на фактическую инфляцию, которая будет по итогам 2016 г.», - сказал он.

По его словам, закончился непростой период, «когда надо было поджать пояса».