Минфин предложил на два года освободить от налогов домработниц, нянь и репетиторов

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс об освобождении от налогов и страховых взносов в 2017-2018 г. некоторых категорий самозанятых граждан. Эти предложения рассмотрела госкомиссия по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС информированный источник. По его словам, речь идет о тех, кто занимается присмотром и уходом за детьми, больными и достигшими 80-летнего возраста гражданами, репетиторством, уборкой жилых помещений, ведением домашнего хозяйства.

21 сентября освободить самозанятых граждан от уплаты налогов и обязательных взносов на два года предложил президент Владимир Путин. По его словам, миллионы человек в стране остаются в тени, чтобы не сталкиваться с бюрократией, поборами, постоянными проверками и с нагрузками, которые, как он допустил, могут быть избыточными для такой деятельности.

Минфин предложил обязать самозанятых граждан уведомлять ФНС о своей деятельности, после чего им будет предоставляться такая льгота по налогам.