Силуанов: Итоги выборов в США не повлияют серьезно на рубль

Итоги выборов президента США не окажут существенного воздействия на экономику России и курс рубля, а интерес инвесторов к российским активам только вырастет, считает министр финансов Антон Силуанов.

«Российские финансовые рынки, как мы видим, продемонстрировали сдержанную реакцию на событие. Это отрадный факт, так как именно на стабилизацию ожиданий и снижение зависимости от внешних факторов была направлена проводимая бюджетная и денежно-кредитная политика», - отметил Силуанов.

По словам Силуанова, бюджетная политика России «должна оставаться осторожной и взвешенной для минимизации внешних шоков».

Что касается американской экономики, то, по мнению министра, «можно ожидать некоторой инвестиционной паузы в США», так как «инвестициям необходимы устойчивость макроэкономики и предсказуемость ведения бизнеса».