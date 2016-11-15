Кудрин: обвинение во взяточничестве на уровне министра – драматичное событие для России

Обвинение во взяточничестве на уровне министра - драматичное событие для России, которое бросает тень на всю систему. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, комментируя задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2 млн.

«Для меня очень много вопросов непонятных, но я надеюсь, что следствие постепенно все разъяснит», - сказал он.

«Пусть следствие разберётся. Мы видели разные случаи в отношении чиновников, поэтому заранее загадывать трудно», - подчеркнул Кудрин (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, на встречах с инвесторами, на которых он присутствовал в рамках биржевого форума Московской биржи в Нью-Йорке, вопросы об Улюкаеве пока не задавались.