ФАС считает фикцией 95% торгов госкорпораций

95% всех торгов, которые проводят госкорпорации, являются имитацией торгов, закон о закупках компаний с госучастием нуждается в существенных поправках, считает руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Как передает «Интерфакс», он заявил это на правительственном часе в Госдуме. По его словам, торги выигрывают, «по сути, единственные поставщики».

Уже подготовлены масштабные поправки в законы о госзакупках (44-ФЗ) и закупках госкомпаний (223-ФЗ), которые Госдума шестого созыва приняла в первом чтении. Ко второму ФАС предлагает вместо 2500 фактически имеющихся в рамках законодательства способов закупок у естественных монополий и госкорпораций оставить семь. По словам Артемьева, работа в Кремле и правительстве по доработке поправок завершается. Предлагаемые изменения «предусмотрят и ликвидацию лазеек, которые были выявлены, и всеобщую электронизацию торгов, и изменение 223-ФЗ с тем, чтобы невозможно было заниматься профанацией».

Если Дума утвердит этот законопроект до конца года, часть поправок вступит в силу в 2017 г., а остальные - через год, после переходного периода, добавил чиновник.