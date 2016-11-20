Директор МВФ отметила «фантастическую» работу Эльвиры Набиуллиной

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард отметила действия российских властей и Центрального банка по поддержке макроэкономической стабильности. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Станислав Воскресенский.

«Наш президент задал Кристин Лагард вполне конкретный вопрос, он касался российского финансового сектора. Во-первых, он спросил, в силах ли оценки МВФ, как действует ЦБ и правительство по поддержанию макроэкономической стабильности, президент привел последние данные по макроэкономике», – сказал Воскресенский.

«Лагард ответила – я дословно скажу: что касается главы Центрального банка, то она сделала фантастическую работу», – продолжил замминистра.

По его словам, конкретных рекомендаций Лагард не дала, отметив, что нужно разбираться в каждой ситуации отдельно, но подчеркнула, что Россия очень достойно справляется с той экономической ситуацией, с которой она столкнулась.