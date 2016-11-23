Минфин Великобритании ухудшил прогноз по росту ВВП в 2017 году

Министерство финансов Великобритании снизило прогноз по росту ВВП на 2017 г. до 1,4% с 2,2%, заявил министр финансов Великобритании Филип Хаммонд в ходе осеннего заявления по бюджету.

В минфине прогнозируют и уменьшение роста ВВП в 2018 г. – на 1,7%, в 2019 и 2020 гг. прогноз по динамике остался неизменным – на уровне 2,1% ежегодно. Что касается прогноза по текущему году, он, напротив, был улучшен с 2 до 2,1%.

До референдума по Brexit, в ходе весеннего заявления по бюджету, британский минфин снизил прогноз по ВВП в 2016 г. до 2% с 2,4%, в 2017 г. - до 2,2% с 2,5%.

Представители ЕС, готовящиеся обсуждать с Великобританией ее выход из союза, рассчитывают заключить с ней предварительное соглашение к середине 2018 г. и получить от нее 40-60 млрд евро за выход из блока. При этом в Брюсселе сначала хотят договориться о «разводе», несмотря на желание Лондона сосредоточиться на торговых вопросах, рассказали FT высокопоставленные чиновники.

Если исходить из предположения, что Великобритания начнет официальные переговоры в марте 2017 г. (об этом ранее заявила премьер-министр Тереза Мэй), ЕС планирует согласовать основные положения Brexit до осени 2018 г. Тогда останется минимум полгода на ратификацию соглашения и подготовку к выходу страны из блока в установленную дату в 2019 г.