Доходы россиян не дадут запустить новую систему пенсионных накоплений – НРА

Падение уровня доходов и высокая закредитованность россиян не дадут запустить добровольную систему пенсионных накоплений, считает директор департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Карина Артемьева.

«Доля регулярных обязательных расходов населения, включая расходы на оплату ЖКУ и другие обязательные платежи, составляет более 80% от общего объема доходов домохозяйств, за последние три года доля просроченных кредитов физлиц выросла более чем в два раза, что фактически означает отсутствие у большинства граждан достаточного ресурса для долгосрочного инвестирования», – сказала Артемьева.

Кроме того, развитию добровольной накопительной пенсии, по ее мнению, препятствуют отсутствие традиции долгосрочных накоплений в России и низкий уровень финансовой грамотности.

«Только чуть менее 8% респондентов исследований оценивают свои знания о пенсионной системе как "хорошие", а это лишь их субъективное мнение. Какой процент населения реально обладает достаточным объемом достоверной информации о пенсионной реформе и возможностях добровольных накоплений, мы не знаем», – пояснила Артемьева.

Проблему можно решить, по мнению представителя НРА, отменив мораторий на формирование новых накоплений в рамках уже действующей системы обязательного пенсионного страхования. В качестве компромисса в рамках переходного периода можно ввести временное снижение уровня отчислений на накопления.