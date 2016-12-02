Несколько регионов достигли нормативов ЦБ по инфляции в 4% на год раньше - РБК

Заявленную Центробанком цель по снижению инфляции в годовом выражении до 4% по России к концу 2017 г. четырем регионам удалось достичь уже в этом году, сообщает РБК. Этот ориентир регулятор наметил еще в конце 2014 г.

По итогам анализа инфляции Росстатом за октябрь 2016 г. Магаданская область показала 3,75%, Мордовия — 3,86%, Удмуртия – 3,9% и Оренбургская область —3,95%. Еще девять субъектов оказались близки к целевому порогу. В Ингушетии, Татарстане, на Алтае, в Тыве Хакасии, Саратовской, Омской, Сахалинской и Белгородской областях годовой уровень роста цен находится между 4 и 5%.

Региональная финансовая дисциплина объясняется падением доходов и переходом населения к сберегательной модели потребления. В случае получения финансовой помощи из центра, субъекты Федерации могут не вписаться в заявленные 4% по инфляции. «Практически все регионы с инфляцией в октябре ниже 4% — депрессивные, там падает оборот розничной торговли, а население сберегает, но не тратит», — говорит советник генерального директора по макроэкономике компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. Исключением стал лишь Татарстан, снизивший инфляцию за счет роста производства местного продовольствия, предложение которого сбило цены на еду.

При этом в семи регионах годовая инфляция сильно превышала ориентир ЦБ. В Крыму и Иркутской области она составляет 8,61 и 8,3% соответственно. Выше 7% она держится в Московской области, Ненецком, Ханты-Мансийском и Еврейском автономных округах, а также в Хабаровском крае.

По прогнозу Банка России, общий уровень инфляции по итогам 2016 г. составит 5,5–5,6%. По данным Росстата, по итогам октября этот показатель составил 6,1%. Начиная с 1991 г. рекордно низкой инфляция была по итогам 2011 года – 6,1%. Однако в 2014 г. темп роста цен резко ускорился – инфляция составила 11,4%, а в 2015 г. поднялась до 12,9%.