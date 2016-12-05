Правительство снизило прожиточный минимум в России до 9889 рублей по итогам III квартала

Правительство снизило прожиточный минимум в целом по России на 67 руб. – до 9889 руб. по итогам III квартала по отношению к предыдущему кварталу. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 10 678 руб., для пенсионеров – 8136 руб., для детей – 9668 руб.

По итогам II квартала текущего года прожиточный минимум в целом по России составлял 9956 руб., для трудоспособного населения – 10 722 руб., для пенсионеров – 8163 руб., для детей – 9861 руб.

Величина прожиточного минимума используется для расчетов по поддержке отдельных групп населения, в частности, для оказания соцпомощи малоимущим гражданам, выплаты ежемесячного пособия на ребенка, выплат на третьего ребенка, расчета соцдоплат к пенсиям. Для этих целей принимается во внимание величина прожиточного минимума не в целом по России, а в каждом отдельно взятом регионе.