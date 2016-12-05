Итоги референдума в Италии не окажут немедленного влияния на рейтинг страны – S&P

Итоги референдума по вопросу реформы конституции в Италии не окажут немедленного влияния на рейтинг страны, говорится в заявлении международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Граждане Италии по итогам прошедшего в минувшее воскресенье референдума не поддержали предложения премьер-министра страны Маттео Ренци о внесении изменений в конституцию.

Итальянский премьер, признав поражение на референдуме, сообщил, что подает в отставку; это решение может привести к внеочередным выборам в парламент и создает риски для единства ЕС.

«С точки зрения политической стабильности и результативности предложенная реформа имела бы позитивные последствия. Тем не менее, негативный исход референдума не оказывает немедленного влияния на кредитоспособность Италии, а также на экономическую и бюджетную политику несмотря на вероятные политические изменения в скором времени», - говорится в заявлении S&P.

В настоящее время рейтинг Италии находится на уровне BBB-, что соответствует самой низкой ступени инвестиционных рейтингов. Прогноз по рейтингу - «стабильный».