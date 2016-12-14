ФРС повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система США повысила базовую процентную ставку на 0,25 п. п., до 0,5-0,75% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Решение о повышении было принято по итогам заседания, которое проходило 13-14 декабря. Оно совпало с ожиданиями аналитиков и участников рынка.

Помимо этого регулятор прогнозирует три повышения ставки в 2017 г., в предыдущем прогнозе говорилось только о двух повышениях. ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в текущем году до 1,9% с 1,8%, прогноз по инфляции - с 1,3% до 1,5%. ФРС улучшила прогноз по уровню безработицы в этом году до 4,7% с 4,8%.