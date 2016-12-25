Министр экономического развития Крыма подал в отставку

Министр экономического развития Республики Крым Валентин Демидов подал в отставку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы региона Сергея Аксенова. «Министр экономического развития Валентин Демидов написал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе.

Демидов занимал эту должность в течение полутора лет, с июня 2015 г. Ранее он работал главой администрации Армянска. Указ Аксенова об увольнении Демидова пока не опубликован.