Инфляция на Украине по итогам 2016 года составила 12,4%

По данным государственной службы статистики Украины, инфляция в стране по итогам 2016 г. составила 12,4%. «Цены на потребительском рынке в 2016 г. выросли на 12,4%, а в декабре минувшего года – на 0,9% по сравнению с ноябрем», – сообщили в ведомстве.

По данным госстата, больше всего выросли цены на овощи, молоко, сметану, масло, сыры и кисломолочную продукцию. Чуть меньше подорожали хлеб, яйца, свинина, говядина и сахар. Фрукты, оливковое масло и мясо птицы подешевели.

В декабре также подешевели одежда и обувь, выросли цены на алкогольные напитки и табачные изделия.

В 2015 г. инфляция на Украине составила 43,3%, в 2014 г. – 24,9%.

Национальный банк Украины ожидал, что инфляция в стране по итогам 2016 г. составит 12%. Международный валютный фонд и министерство экономического развития и торговли Украины прогнозировали инфляцию на уровне 13%.