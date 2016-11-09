ЕС внес в черный список всех депутатов Госдумы от Крыма

Санкции были введены также против лидера «Справедливой России» и командующего Черноморским флотом

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов включен в санкционный список Европейского союза. Об этом говорится в тексте решения Совета ЕС, сообщает «РИА Новости». Миронов заявил, что гордится решением ЕС. «Горжусь этим, если коротко», — прокомментировал он сообщение.

В списке оказался также командующий Черноморским флотом ВМФ России Александр Витко.

Кроме того, в санкционный список попали шесть депутатов Госдумы от Крыма. В официальном коммюнике Совета ЕС на русском языке, поступившем в «Интерфакс», отмечается, что против них введены ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Таким образом, к уже имеющимся в черном списке были добавлены имена: Руслана Бальбека, Константина Бахарева, Дмитрия Белика, Андрея Козенко, Светланы Савченко и Павла Шперова. Еще два парламентария от Крыма — бывший прокурор Наталья Поклонская и Михаил Шеремет — были включены в список ранее.

Российская сторона обещает принять ответные меры. Об этом говорится в комментарии МИД России.

«В Москве известно о решении Совета ЕС от 8 ноября о расширении персональных санкций против российских физических лиц за счет включения в "черный список" шести депутатов Государственной думы седьмого созыва от Крыма и Севастополя. Ограничительные меры ЕС в отношении жителей Крыма и Севастополя воспринимаем как ничем не оправданное коллективное наказание населения этого региона за свободное демократическое изъявление воли», - отмечается в нем.

В МИДе подчеркнули, что вопрос возвращения полуострова в состав России решен окончательно и его жители абсолютно легитимно избрали своих представителей в российский парламент.

Внесение шести депутатов в черный список не будут способствовать восстановлению нормального диалога, говорится в коммюнике.

Во вторник, 8 ноября, совет по экономике и финансам принял дополнительные индивидуальные ограничительные меры в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее в «черном списке» Запада числились 146 граждан и 37 юридических лиц России и Украины. Всех, кто входит в санкционный список, Брюссель считает ответственными за «действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В последний раз ЕС продлевал эти санкции в сентябре 2016 г. — до 15 марта 2017 г.