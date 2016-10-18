ЕС должен сохранить санкции в отношении России – президент Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисто призвал Европу сохранить антироссийские санкции из-за ситуации в Сирии и на Украине.

«Мы наблюдаем жестокую войну, прямо скажем, широкомасштабную войну в Сирии, в Алеппо - за то, что здесь убивают гражданских лиц, основная ответственность ложится на сирийскую армию и российские бомбардировщики. (...) Мы обсудили и украинский кризис. Я убежден, и в этом мы сходимся, что Евросоюз и международная западная общественность должны сохранить санкции, если не будет реализовано минское соглашение», - заявил Ниинисто журналистам в Хельсинки по итогам встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Он добавил, что для Финляндии важен вопрос безопасности региона Балтийского моря, он также приветствовал решение дислоцировать больше военных НАТО в Балтийских странах и Польше.

«Мы видим, как россияне на это реагируют, передислоцируя ракеты "Искандер". Невзирая на это, ситуация по крайней мере не улучшается, Финляндия активно будет добиваться стабильности в Балтийском море всеми возможными методами», - сказал он.

Между тем, Грибаускайте отметила, что дислокация в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», которые могут нести ядерный заряд, является агрессивной в отношении всех европейских столиц. «Это означает агрессивную, демонстративную мощь, и агрессивность не только против Балтийских стран, но и против Европейских столиц», - заявила она.

Президент Литвы подчеркнула, что "Искандеры" - это наступательные вооружения, а своими последними действиями в Балтийском регионе Россия нарушает международное право.