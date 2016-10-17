Могерини: Ни одна страна ЕС не предложила ввести санкции против России из-за Сирии

Санкции в отношении России из-за Сирии не предлагала вводить ни одна страна Евросоюза, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Государства – члены ЕС не предлагали этого. Я видела много об этом в прессе, но не на наших встречах», – добавила она (ее слова приводит «Интерфакс»).

По ее словам, «в арсенале Европейского союза есть не одни санкции», а много других инструментов. «У нас есть инструменты для давления, и у нас будут возможности для достижения того, что требуется», – подчеркнула Могерини. Она добавила, что грамотный набор различных мер в политике является «мудрым и полезным».

Как писала немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники, канцлер Германии Ангела Меркель призовет Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за действий в Сирии. По данным источников, эта тема будет обсуждаться на заседании Европейского совета 20 и 21 октября. Как отмечает издание, Меркель будет непросто договориться сначала с партнерами по правящей коалиции в Германии, а затем с главами стран ЕС.

По данным Reuters, Англия и Франция при поддержке Германии намерены в четверг предложить главам стран ЕС рассмотреть запреты на въезд и замораживание активов для 12 россиян, вовлеченных в сирийский конфликт. Тем не менее этот вопрос не будет рассматриваться в понедельник, отмечает агентство. Ближайшие союзники России в ЕС – Кипр, Греция и Венгрия – озабочены тем, что разговоры о санкциях злят Кремль и осложняют мирные переговоры, пишет Reuters. «Некоторые правительства озабочены ведением жесткой политики в отношении России», – сказал агентству дипломат ЕС. Любые меры должны быть согласованы правительствами 28 стран ЕС.