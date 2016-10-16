Керри допустил возможность введения санкций против России и Сирии

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с ухудшением ситуации в Сирии.

«Мы рассматриваем возможность введения дополнительных санкций», – сказал Керри. Он подчеркнул, что «президент США Барак Обама по-прежнему предлагает различные варианты взаимодействия на этом этапе».

Он добавил, что санкции могут быть введены и против сирийского правительства. «Мы продолжим это обсуждать и поймем, что делать, в течение нескольких дней», – сказал Керри.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель призовет Евросоюз ввести новые санкции в отношении России из-за действий в Сирии.