Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия озабочена ухудшением отношений с США. По его словам, вести диалог с администрацией президента США Барака Обамы сложно. Американская сторона чаще всего пытается навязать свои условия.

«Диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу», - пояснил Путин, отвечая на вопросы журналистов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

При этом Путин отметил, что Россия готова сотрудничать с США при условии, что стороны будут уважать интересы друг друга. «Что нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовалась? Нужно вести себя по-партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы», - сказал глава государства.

По его словам, ухудшение российско-американских отношений - это не выбор Москвы. «Мы к этому никогда не стремились, наоборот, мы хотим иметь отношения дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как американская экономика», - сказал Путин.

По его словам, попытка США обострить отношения с Россией на мировом рынке перед выборами в стране может быть выгодна американским властям. Но, по его словам, «американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным». «При любом раскладе мы будем работать с любым лидером США, кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом. Если, конечно, руководитель США хочет работать с нашей страной», - передает слова Путина ТАСС.

Путин считает недопустимым использование России «как разменной монеты» для достижения США внешнеполитических целей, а также целей во внутриполитической борьбе.

Президент также прокомментировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, нарушение минских соглашений - не вина России. «Не мы же развязывали кризис на Украине - многие американские партнеры сами признавались, что стояли за этой революцией», - уточнил он.

«Мы не можем за сегодняшние киевские власти внести изменения в конституцию страны... Надо работать со всеми сторонами конфликта», - подчеркнул президент. «Если кто-то действительно хочет добиться выполнения минских соглашений, то нужно влиять на все стороны этого конфликта, прежде всего в данном случае на киевские власти. Что мешает это сделать, я не понимаю», - заявил он.

Путин объяснил причины отмена визита в Париж. По его мнению, это связано с заявлением французской стороны.

«На самом деле мы даже визит не отменяли, просто французская сторона дала понять, что сейчас официально открывать наш культурный центр, на эти гуманитарные темы разговаривать не время, надо как-то перенести эти мероприятия. Ну, мы сказали: ладно, хорошо, пожалуйста. Мы, собственно, и не навязывались», - пояснил он.

«Отношения с французами, с французским народом, с французским бизнесом никак не поменялись, и, надеюсь, ничего серьезного не произойдет и в наших отношениях с Францией как с государством, ну и с нашими партнерами на политическом уровне», - добавил Путин.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в среду утром, что Париж «сожалеет о решении президента России Владимира Путина не приезжать во французскую столицу для обсуждения ситуации в Сирии».