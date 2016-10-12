Международные отношения

Россия озабочена ухудшением отношений с США

«Но это не наш выбор», – заявил президент Владимир Путин
«Но это не наш выбор», - заявил президент Владимир Путин
«Но это не наш выбор», - заявил президент Владимир Путин
А. Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия озабочена ухудшением отношений с США. По его словам, вести диалог с администрацией президента США Барака Обамы сложно. Американская сторона чаще всего пытается навязать свои условия.

«Диалога практически нет. Он как выглядит? Администрация формулирует, что ей нужно, а потом настаивает на том, чтобы это было исполнено. Но это не диалог, это диктат какой-то. И так почти по каждому вопросу», - пояснил Путин, отвечая на вопросы журналистов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

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При этом Путин отметил, что Россия готова сотрудничать с США при условии, что стороны будут уважать интересы друг друга. «Что нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовалась? Нужно вести себя по-партнерски и учитывать интересы друг друга. Мы к этому готовы», - сказал глава государства.

По его словам, ухудшение российско-американских отношений - это не выбор Москвы. «Мы к этому никогда не стремились, наоборот, мы хотим иметь отношения дружеские с такой огромной великой страной, с ведущей экономикой мира, как американская экономика», - сказал Путин.

По его словам, попытка США обострить отношения с Россией на мировом рынке перед выборами в стране может быть выгодна американским властям. Но, по его словам, «американский народ сделает тот выбор, который посчитает нужным». «При любом раскладе мы будем работать с любым лидером США, кто бы ни был этим лидером, кто бы ни был президентом. Если, конечно, руководитель США хочет работать с нашей страной», - передает слова Путина ТАСС.

Путин считает недопустимым использование России «как разменной монеты» для достижения США внешнеполитических целей, а также целей во внутриполитической борьбе.

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Президент также прокомментировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. По его словам, нарушение минских соглашений - не вина России. «Не мы же развязывали кризис на Украине - многие американские партнеры сами признавались, что стояли за этой революцией», - уточнил он.

«Мы не можем за сегодняшние киевские власти внести изменения в конституцию страны... Надо работать со всеми сторонами конфликта», - подчеркнул президент. «Если кто-то действительно хочет добиться выполнения минских соглашений, то нужно влиять на все стороны этого конфликта, прежде всего в данном случае на киевские власти. Что мешает это сделать, я не понимаю», - заявил он.

Путин объяснил причины отмена визита в Париж. По его мнению, это связано с заявлением французской стороны.

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«На самом деле мы даже визит не отменяли, просто французская сторона дала понять, что сейчас официально открывать наш культурный центр, на эти гуманитарные темы разговаривать не время, надо как-то перенести эти мероприятия. Ну, мы сказали: ладно, хорошо, пожалуйста. Мы, собственно, и не навязывались», - пояснил он.

«Отношения с французами, с французским народом, с французским бизнесом никак не поменялись, и, надеюсь, ничего серьезного не произойдет и в наших отношениях с Францией как с государством, ну и с нашими партнерами на политическом уровне», - добавил Путин.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в среду утром, что Париж «сожалеет о решении президента России Владимира Путина не приезжать во французскую столицу для обсуждения ситуации в Сирии».

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