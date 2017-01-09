Орешкин: Минэкономразвития дорабатывает план повышения экономического роста

Минэкономразвития подготовило первую версию плана по повышению темпа экономического роста, сейчас идет его доработка, заявил министр Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту». При корректировке показателей Минэкономразвития взаимодействует с Центром стратегических разработок, РСПП, ТПП, «Деловой Россией», «Опорой России» и другими организациями.

По словам Орешкина, министерство концентрируется на структурных ограничениях экономического роста и мерах. «Традиционный подход «давайте по каждому блоку пропишем, что бы сделать такого хорошего» сегодня не годится. Очевидно, что список конкретных действий должен быть взаимоувязан – нужно сразу оценивать влияние отдельных мер и на макроэкономическую динамику, и на ограничения, которые есть в части бюджета, платежного баланса, рынка труда и т. д.», – считает министр. Он пояснил, что разработчики программы создают своеобразную матрицу: «По горизонтали – ограничения, а по вертикали – конкретные действия, направленные на их преодоление. В ячейках, соответственно, дается оценка, как эти действия влияют на те или иные ограничения».

К 30 мая президент Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить комплексный план действий правительства на 2017–2025 гг.

В качестве первой проблемы, сдерживающей рост, Орешкин назвал «ограничения в сфере человеческого капитала, количественные и качественные». За ней следует проблема бедности – «связанная, но требующая выделения в отдельную категорию». Третью группу составляют ограничения, связанные с инвестиционной активностью, четвертую – тема инноваций, затем ограничения для международной кооперации и экспорта, высокий уровень трансакционных издержек в экономике и асимметрия информации, а также проблема высокой доли теневой экономики в стране. Последнюю проблему Орешкин считает одной из самых важных тем.

К знаковым факторам таблицы министр также отнес «радикальный рост такого показателя, как экономическая неопределенность». Он сравнил два опроса менеджеров о ключевых проблемах роста, из которых следует, что «это, по сути, единственный фактор, значение которого кардинально выросло с января 2014 г. – на 22 пункта, с 33 до 55%». «Бизнес совершенно справедливо говорит, что экономическая неопределенность – одна из главных причин, по которой компании откладывают инвестиции, решают повременить с расширением объемов производства, с движением вперед. Поэтому главный акцент для экономических властей в краткосрочной перспективе – это возвращение определенности в ожидания экономических агентов», – сказал Орешкин.