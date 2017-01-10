Резервный фонд в 2016 году сократился в 3,7 раза

Резервный фонд по итогам прошлого года сократился на 73,3% - в 3,7 раза - до 972,13 млрд руб. Фонд национального благосостояния (ФНБ) уменьшился на 16,6%, до 4,36 трлн руб. Об этом говорится в материалах Минфина России.

При этом за декабрь Резервный фонд сократился на 58,2%? до 972,13 млрд руб., ФНБ - на 5,81%, до 4 359,16 млрд руб.

В декабре 2016 г. часть средств Резервного фонда в иностранной валюте со счетов в ЦБ в суммах $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд руб. Эти средства были зачислены на счет федерального бюджета.