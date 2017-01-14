Силуанов призвал срочно менять налоговый режим в нефтяном секторе

Министр финансов России Антон Силуанов призвал срочно менять налоговый режим в нефтяном секторе и с 2018 г. вводить налог на добавленный доход (НДД). Об этом он заявил на Гайдаровском форуме.

«Мне кажется, что вопрос об изменении налоговых режимов в нефтянке – это вопрос уже даже, может быть, вчерашнего дня. Нам нужно срочно принимать это решение с тем, чтобы если не в 2017-м, то с 2018 г. вводить уже новый порядок налогообложения, сначала, может быть, в виде эксперимента, как мы договариваемся, а потом уже распространять его на более широкий перечень», – сказал Силуанов.

Он пояснил, что подразумевается переход с НДПИ на НДД. «Назрел уже переход на то, чтобы отменять эти индивидуальные льготы и прекратить их [предоставление] отраслевыми ведомствами», – добавил министр.