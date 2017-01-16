Мировые цены на продукты перестали падать

Мировые цены на продовольствие в прошлом году выросли на 12%, переломив пятилетний падающий тренд. Об этом говорится в еженедельном экономическом мониторинге Минэкономразвития России.

«По итогам 2016 г. мировые продовольственные цены выросли на 12%, переломив пятилетний падающий тренд. Среди лидеров роста - молочная продукция (28,8%), растительные масла (29,3%) и сахар (26,3%)», - отмечается в документе.

В декабре 2016 г., как и в ноябре, мировые цены на продукты питания снизились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом годовой рост цен на продовольствие в мире растет - с 10,8% до 12% на фоне низкой базы прошлого года.