Костин допускает снижение ключевой ставки ЦБ до 6-7% в 2017 году

Президент ВТБ Андрей Костин считает, что Центробанк России в 2017 г. может снизить ключевую ставку до 6-7% с нынешних 10% при достаточном сокращении уровня инфляции. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Наши аналитики прогнозируют, что к концу года инфляция может быть и ниже 4%, возможно, 3,8%. Это позволит ЦБ снизить ключевую ставку до 6-7%», - пояснил Костин.

По его словам, ВТБ в своем базовом сценарии развития российской экономики ожидает снижения ключевой ставки до 8-8,5%. «Тренд этого года - снижение процентных ставок. Это позитивно скажется на кредитовании, инвестиционной деятельности, на темпах экономического роста России», - заключил Костин.