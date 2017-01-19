Экономический рост в России в 2017 году составит от 1 до 2% – Шувалов

Экономический рост в России в 2017 г. может составить от 1 до 2%. Такого мнения придерживается первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Экономический год для нас будет лучше, чем 2016...Сейчас ситуация неплохая, мы вышли на экономический рост в конце прошлого года, надеемся, что в этом году наш рост составит от 1 до 2%», - сказал он на полях Международного экономического форума в Давосе.

По его словам, рост экономики в 2% является достаточно низким для России. Первый вице-премьер считает, что российская экономика находится в ситуации полного отсутствия пузырей на всех рынках. Он ожидает притока инвестиций в скором времени.