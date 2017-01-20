Претендент на пост министра финансов США «на 100%» привержен антироссийским санкциям

Кандидат на пост министра финансов США Стивен Мнучин заявил о приверженности действующим в отношении России санкциям «на 100%». Об этом он сообщил, отвечая на вопросы в ходе слушаний в финансовом комитете Сената, передает CNBC. По его словам, действующие санкции «по состоянию на сегодняшний день» необходимы. Для борьбы с терроризмом «и другой незаконной деятельностью» следование санкциям является безусловным. «Могу вас заверить, что, где есть санкции, я готов их использовать до максимального предела, установленного законом», - сказал Мнучин.

Об отмене санкций речь может идти лишь в случае их размена на «лучшую сделку», подчеркнул Мнучин. «Избранный президент дал ясно понять, что готов изменить эти санкции только в том случае если получит «лучшую сделку». То есть если мы получим нечто взамен. Идет ли речь о ядерном оружии или других сферах», - отметил претендент на министерский пост.

Во введении в отношении России дополнительных санкций, например, за хакерские атаки, на чем настаивает группа сенаторов из обеих партий, Мнучин пока не видит необходимости. «Пока у меня нет данных, необходимых для того, чтобы понять, нужно ли вводить новые санкции», - отметил он.

Сенаторы пообещали, что в случае утверждения Мнучина, ему будет направлен запрос о расследовании в отношении советника избранного президента США Дональда Трама Энтони Скарамуччи, которого подозревают «в нарушении санкций против России». Мнучин в свою очередь заверил законодателей, что во всем, что они ему пришлют либо он сам, либо его аппарат обязательно разберутся. «Можете быть в этом на 100% уверены», - пообещал он.