У банков могут возникнуть проблемы с платежами по налогам за третьих лиц – «Коммерсантъ»

Минфин не выпустил подзаконные акты, регламентирующие оформление платежей по налогам, которые перечисляются за третьих лиц, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос банкиров из топ-10. Возможность платить налоги за налогоплательщика появилась после приятия поправок 30 ноября 2016 г. Но воспользоваться ею на практике банки пока не могут.

«Порядок указания информации для налоговых целей устанавливается в приказе 107н и относится к компетенции Минфина. Проект соответствующих изменений в 107н разрабатывается Минфином с участием Банка России», - приводит издание комментарий представителей ЦБ. В Минфине на запрос не ответили.

Возможность уплаты налогов за третьих лиц Райффайзенбанк предоставит своим клиентам, «когда нормативные акты по оформлению платежных поручений (107н Минфина и 383-П ЦБ) будут приведены в соответствие с поправками к НК РФ», - говорит руководитель отдела развития электронного бизнеса Наталья Масарская.

«Клиент вправе потребовать от банка письменный отказ, а далее — уплаты пени по налогу за несвоевременное перечисление», - говорит президент Центра налоговых экспертиз и аудита Михаил Мухин, указывая на то, что НК – закон прямого действия.