Правительство определилось с размерами соцвыплат и стипендий в 2017 году

Правительство России выделяет в 2017 г. 706 млрд руб. на выплату федеральных социальных пособий и компенсаций, а также стипендий с учетом их индексации с 1 февраля и 1 сентября соответственно, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он также в ходе совещания со своими заместителями напомнил, что страховые пенсии с 1 февраля будут проиндексированы на уровень фактической инфляции 2016 г. — 5,4%.

«Также будет проиндексирован и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля. Это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами. В том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторым другим категориям граждан», — сказал Медведев.

Премьер-министр напомнил, что с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд. Ранее директор департамента финансов Минобрнауки Андрей Зарубин сообщал, что индексация студенческих стипендий в 2017 г. составит 5,9%.

«Общий объем всех выплат по категориям составит порядка 706 млрд руб.», — подытожил премьер.

Позже в понедельник на сайте правительства РФ было опубликовано постановление, индексирующее с 1 февраля выплаты пособий и компенсаций отдельным категориям граждан. Коэффициент индексации составил 1,054.

Пенсионный фонд России также сообщил, что одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется самая массовая социальная выплата в России — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которая предоставляется определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации.

Кроме того, как сообщает пресс-служба фонда, на 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 руб. в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

«Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5562,25 руб.», — добавили в ПФР.