Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4% с февраля

Страховые пенсии будут проиндексированы на 5,4% с 1 февраля 2017 г., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он подписал соответствующее постановление.

На совещании с вице-премьерами он заявил, что «в этом году мы возвращаемся к прежней системе индексации пенсий». В связи с этим страховая пенсия будет повышена на уровень инфляции 2016 г. - 5,4%.

«Средства на эти цели мы предусмотрели в законе о бюджете Пенсионного фонда в полном объеме. В общей сложности на это планируется потратить около 230 млрд руб. Деньги весьма значительные», - заявил Медведев.

Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, заявила, что средний размер пенсий в России в этом году достигнет 13 620 руб., превысив прожиточный минимум пенсионера на 60%.