Основатели Mossack Fonseca арестованы по обвинению в коррупции

Суд арестовал основателей панамской юридической фирмы Mossack Fonseca Рамона Фонсеку и Юргена Моссака, сообщает Reuters. Генпрокуратура сообщила, что после задержания им были предъявлены обвинения в отмывании денег и коррупции.

Суд избрал арест в качестве меры пресечения, потому что следователи опасаются, что Фонсека и Моссак попытаются покинуть Панаму. Генпрокурор отметил на суде, что расследование в отношении обвиняемых велось почти год совместными усилиями прокуроров из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, США и Швейцарии.

Основатели Mossack Fonseca были задержаны в пятницу, 10 февраля. Масштабная утечка из базы данных этой компании об офшорных счетах действующих и бывших мировых лидеров («панамские файлы») спровоцировала в 2016 г. громкий скандал.